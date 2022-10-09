Иран и Россия заключили сделки в сфере нефтегаза на сумму более $40 млрд

Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой отрасли на сумму, превышающую $40 млрд. Об этом в воскресенье сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Россией стоимостью $4 млрд на разработку месторождений, а также соглашение касательно строительства ниток газопровода и установок для производства сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $40 млрд", - цитирует его агентство ISNA.

В воскресенье заместитель Оуджи Ахмед Асадзаде проинформировал, что Россия собирается начать разработку шести нефтяных и двух газовых месторождений, расположенных на территории Ирана. Он также выразил надежду на то, что соответствующее соглашение будет подписано до конца года.