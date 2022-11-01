В Тегеране заявили, что РФ и Иран переживают золотой период сотрудничества

Москва и Тегеран переживают золотой период своего сотрудничества, заявил во вторник министр нефти Ирана Джавад Оуджи на заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран и Россия с каждым днем развиваются, и мы находимся в золотом периоде развития двух народов и величия Ирана и РФ, решимость наших двух правительств взаимно увязана, решимость для использования всех потенциальных возможностей достижения сбалансированных отношений", - сказал он.

Министр также отметил усилия лидеров РФ и Ирана, которые провели за последний год пять встреч. Тем не менее Оуджи признал, что страны могли бы ускорить развитие сотрудничества. "Наши отношения очень ускоренными темпами развиваются, но признаю, что это не соответствует нашим существующим потенциальным возможностям", - сказал он, добавив, что здесь требуется прилагать "удвоенные усилия".

"Несомненно, надо [развивать] свои отношения, в частности в сфере инфраструктуры МТК (международного транспортного коридора) Север - Юг, в сфере нефти, энергетики, транзита, а также денежно-финансового сотрудничества, таможни и логистики, с тем чтобы достичь желаемого уровня торговли между нашими странами", - подытожил иранский министр.