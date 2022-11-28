Иран и РФ подписали меморандум о взаимопонимании в сфере автоэкспорта

Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в области экспорта автомобилей на сумму $300 млн. Об этом сообщило в понедельник иранское агентство Fars со ссылкой на главу местной Ассоциации производителей автозапчастей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россия станет еще одним покупателем автомашин, собранных на территории исламской республики, - заявил он. - Наши страны уже подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании на сумму $300 млн".

По данным агентства, Иран уже поставляет автомобили собственного производства в Азербайджан. Кроме того, первая партия автомашин, собранных на территории исламской республики, отправлена в Венесуэлу, ее объем составляет 1 тыс. транспортных средств.

28 сентября замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов заявил, что иранские автомобильные компании проявляют интерес к российскому рынку. Российская сторона, подчеркнул Каримов, будет рассматривать инициативы иранских партнеров по мере конкретизации их предложений и идей.

16 ноября глава концерна "Автоваз" Максим Соколов сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России", что компания изучает предложение Ирана о совместном производстве автомобилей.