Экспорт иранских креветок в Россию увеличился в 3,5 раза

В текущем иранском календарном году (начался 21 марта 2022 года) объем экспорта иранских креветок в Россию увеличился в 3,5 раза.

Как передает Trend со ссылкой на ИРНА, об этом заявил в четверг заместитель министра сельскохозяйственного джихада, глава Организации рыболовства Ирана Хоссейн Хоссейни.

"Проблема экспорта креветок из иранской провинции Голестан в Россию решена, и теперь этот продукт будет напрямую экспортироваться в эту страну", - сказал Хоссейни.

По его словам, в текущем году производство креветок на ферме по разведению креветок "Гюмюшан" выросло на 100% по сравнению с предыдущим сельскохозяйственным годом, составив 3 100 тонн.

В 10 км от гюмюшанского побережья находится единственная на севере страны ферма по разведению креветок, который уже десять лет ведет активную деятельность с использованием воды Каспийского моря.