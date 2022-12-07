Назван стоимость экспорта нефтепродуктов из Ирана

Стоимость экспорта нефтепродуктов из Ирана достигла шести миллиардов долларов за первые восемь месяцев текущего 1401 иранского календарного года (21 марта-21 ноября). Как передает Trend со ссылкой на iran.ru, об этом заявил председатель комитета по планированию и бюджету парламента (Меджлиса).

По словам Хамидрезы Хаджи-Бабаи, ожидается, что к концу текущего года (20 марта 2023 года) страна экспортирует таких продуктов на девять миллиардов долларов, однако эта цифра может даже превысить 10 миллиардов долларов.