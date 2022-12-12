Закупки нефти Китаем у Ирана увеличились за последний год, заявил член тегеранской торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Фериал Мостофи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Развитие отношений с Востоком и Западом должно быть поставлено на повестку дня, потому что нужны правильные отношения и их расширение на весь мир, особенно на страны, находящиеся в первых экономических рядах", - сказал Мостофи.

"Роль Китая в мировой экономике нельзя игнорировать, и расширение международных отношений с этой страной очень важно, что принесет пользу обеим странам с взаимовыгодными соглашениями", - сказал он.

По его словам, несмотря на развитие и расширение отношений между двумя странами не должно быть слишком большой зависимости. Скорее, сбалансированные торгово-экономические отношения могут обеспечить интересы Ирана и предотвратят принуждение к необычным уступкам.