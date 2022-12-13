Министр экономики Ирана заявил об увеличении товарооборота с Китаем на 20%

Товарооборот между Ираном и Китаем вырос на 20% за последние девять месяцев, несмотря на международные ограничения и санкции. Об этом во вторник заявил министр экономики и финансов ИРИ Эхсан Хандузи, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер сегодня во вторник встретился с вице-премьером Госсовета КНР Ху Чуньхуа в Тегеране, чтобы рассмотреть стратегии по усилению процесса реализации 25-летней программы сотрудничества между Тегераном и Пекином.

Высокопоставленные делегации Ирана и Китая на заседании «Программа всеобъемлющего сотрудничества Ирана и КНР», проходящем в культурно-историческом комплексе «Саадабад», обсудили 16 темы для выполнения соглашения между двумя странами.

Министр экономики и финансов Ирана на этой встрече заявил, что власти двух стран будут изучать реализацию мер в таких областях, как энергетика, совместные инвестиции и финансовые и банковского взаимодействия.

По его словам, стратегические планы в сферах транзита и инфраструктуры стоят на повестке дня, и будут утвержден на следующей встрече президентов Ирана и Китая.