Иран и Россия обсуждают совместные проекты в сфере гражданской авиации

Иран и РФ обсуждают совместные проекты в сфере гражданской авиации, включая производство новых самолетов и вертолетов, а также техническое обслуживание воздушного транспорта. Об этом заявил заместитель министра торговли, промышленности и шахт Ирана Маночехр Мантеги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран и Россия обсуждают перспективы сотрудничества в области технического обслуживания гражданских самолетов, строительства с помощью Союза авиапроизводителей России самолетов вместимостью от 100 до 150 человек, а также проектирования и производства самолетов на 70-100 человек и вертолетов Ка-226", - приводит слова Мантеги агентство Тасним.

27 июля представитель Организации гражданской авиации Ирана Миракбар Резави заявил, что Москва и Тегеран готовят соглашение, предусматривающее техническое обслуживание российских самолетов, а также поставку деталей и оборудования для российских авиакомпаний.