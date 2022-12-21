Добыча нефти в Иране достигла 3 млн баррелей в день, и мощность добычи легкой нефти увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки. Об этом в среду сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Оуджи в кулуарах заседания кабинета министров заявил, что первый нефтеперерабатывающий завод в Исфахане мощностью 15 млн литров дизельного топлива стандарта Евро-5 вскоре вводится в эксплуатацию усилиями министерства нефти. «Около 50% дизтоплива составляет топливо класса Евро-5», отметил он.