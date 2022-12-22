Иранская Qeshm Air начала регулярные полеты в Узбекистан

22 декабря в 12:53 по местному времени в международном аэропорту «Ташкент» приземлился самолет иранской авиакомпании Qeshm Air. Борт Airbus A300-600, следовавший по направлению Тегеран — Ташкент — Алматы — Тегеран, передает Trend со ссылкой на "Kun.uz".

Планируется, что регулярные рейсы будут осуществляться один раз в неделю — по четвергам.

Открытие авиарейсов — результат договоренностей между руководством Узбекистана и Ирана, достигнутых в рамках официального визита в нашу страну президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси в сентябре текущего года. В частности, в ходе визита была принята программа сотрудничества в области туризма, ориентированная на упрощение ряда визовых процедур и активизацию туристических потоков между Ираном и Узбекистаном.

Qeshm Air — иранская авиакомпания со штаб-квартирой в Тегеране, основанная в 1993 году, выполняет регулярные внутренние и международные пассажирские перевозки, а также чартерные рейсы.