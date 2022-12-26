Иран на 90% самодостаточен в электроэнергетике

Пресс-секретарь министерства энергетики Ирана по вопросам электроэнергетики Мостафа Раджаби Машхади заявил, что в настоящее время страна на 90% самодостаточна в электроэнергетике, сообщает Trend со ссылкой на iran.ru.

Указав на выделение кредита в размере 26 триллионов риалов (около 67,9 миллиона долларов США) компаниям, основанным на знаниях, работающим в электроэнергетике, Раджаби Машхади сказал: «Преодолевая трудности, созданные санкциями, 90 процентов промышленности обязаны усилиям компаний, основанных на знаниях».