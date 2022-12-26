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Иран на 90% самодостаточен в электроэнергетике

Экономика Материалы 26 декабря 2022 11:12 (UTC +04:00)
Иран на 90% самодостаточен в электроэнергетике

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Пресс-секретарь министерства энергетики Ирана по вопросам электроэнергетики Мостафа Раджаби Машхади заявил, что в настоящее время страна на 90% самодостаточна в электроэнергетике, сообщает Trend со ссылкой на iran.ru.

Указав на выделение кредита в размере 26 триллионов риалов (около 67,9 миллиона долларов США) компаниям, основанным на знаниях, работающим в электроэнергетике, Раджаби Машхади сказал: «Преодолевая трудности, созданные санкциями, 90 процентов промышленности обязаны усилиям компаний, основанных на знаниях».

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