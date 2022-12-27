Минпромторг Ирана анонсировал соглашение о свободной торговле с ЕАЭС

Власти Ирана подпишут 18 января 2023 года соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о свободной торговле. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом заявил официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли ИРИ Омид Галибаф.

"18 января 2023 года будет пописано соглашение с ЕАЭС о свободной торговле", — приводит агентство ISNA слова Галибафа.

На данный момент, по словам чиновника, Тегеран обменивается товарами с союзом на основе соглашения о преференциальной торговле. ЕАЭС также предоставил тарифные льготы для 500 видов иранских товаров, в то время как Иран внес в список 400 видов товаров союза.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали также заявил, что Иран и ЕАЭС завершили переговоры по созданию зоны свободной торговли, достигнув соответствующего соглашения. Достигнутая договоренность должна пройти ратификацию в парламентах стран, входящих в ЕАЭС, а также в самом Иране.