Иранская Meraj Airlines запустила чартеры из "Домодедово" в Решт

Иранская авиакомпания Meraj Airlines запустила чартерные рейсы из московского аэропорта "Домодедово" в Решт (Иран), полеты будут выполняться четыре раза в неделю. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в релизе воздушной гавани.

"Московский аэропорт "Домодедово" встретил первый рейс иранской авиакомпании Meraj Airlines. Новый партнер воздушной гавани начал выполнять чартерную программу по уникальному направлению для Московского авиационного узла — Решт — Москва (DME) — Решт", — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиаперевозчик будет осуществлять полеты из аэропорта "Домодедово" в этот иранский город четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

Meraj Airlines — иранская частная авиакомпания, базирующаяся в тегеранском аэропорту "Мехрабад" и международном "Аэропорту имама Хомейни".