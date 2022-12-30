ЕАЭС и Иран могут подписать соглашение о зоне свободной торговли в I полугодии 2023 года

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Ираном может быть подписано в первой половине 2023 года, в завершающей стадии находится также подготовка к подписанию соглашения о ЗСТ с Египтом. Как передает Trend, об этом сообщил ТАСС глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

"У нас - достаточно высокая степень готовности, чтобы перейти уже к полноценному договору. Сейчас у нас работает временное соглашение, которое тоже дает свои позитивные результаты. <��…> Хотелось бы, чтобы соглашение было подписано в первом полугодии 2023 года, чтобы мы имели возможность запустить ратификационные процедуры незамедлительно", - сказал Мясникович.

"Аналогичную работу ведем с Египтом. По результатам пяти раундов переговоров находимся на их решающей стадии", - добавил он.

По словам Мясниковича, большие надежды союз связывает с заключением ЗСТ с Индией, но пока переговоры находятся в начальной стадии. "Очень большие надежды мы связываем с заключением договора о ЗСТ с Индией. Пока здесь особенно хвалиться нечем. Идет, я бы сказал, "черновая" отработка соответствующих контактов, проектов, потому что стороны должны видеть прежде всего взаимную выгоду", - сказал глава коллегии ЕЭК.

Мясникович отметил, что дважды встречался с министром иностранных дел Индии, увидел полное понимание и заинтересованность с его стороны. Эта тема была также в повестке обсуждения премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным. "Поэтому мы полагаем, что в 2023 году вполне могут быть конкретизированы те или иные положения нашего диалога, что позволит нам двигаться в переговорном процессе с Индией дальше. Эта страна представляет собой огромный, растущий рынок. Безусловно, нам надо всячески способствовать тому, чтобы бизнес Индии комфортно чувствовал себя на евразийских просторах, что поможет и нашим компаниям успешно работать на индийском рынке", - заключил он.