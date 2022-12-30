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Иран занимает седьмое место в мире по производству стали

Экономика Материалы 30 декабря 2022 17:11 (UTC +04:00)
Иран занимает седьмое место в мире по производству стали

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Всемирная ассоциация металлургии объявила, что объем производства стали в Иране в ноябре прошлого года достиг 2,9 миллиона тонн, зафиксировав рост на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всемирная ассоциация черной металлургии объявила, что в ноябре этого года объем производства стали в Иране превысил объем производства стали в других странах, таких как Турция, Германия и Бразилия.

Она продолжила: «объем производства стали в мире в ноябре прошлого года сократился на 3,7 процента, но объем производства стали в Иране вырос на 3,9 процента в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и Иран занял седьмое место в мире по производству стали».

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