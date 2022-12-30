Иран занимает седьмое место в мире по производству стали

Всемирная ассоциация металлургии объявила, что объем производства стали в Иране в ноябре прошлого года достиг 2,9 миллиона тонн, зафиксировав рост на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всемирная ассоциация черной металлургии объявила, что в ноябре этого года объем производства стали в Иране превысил объем производства стали в других странах, таких как Турция, Германия и Бразилия.

Она продолжила: «объем производства стали в мире в ноябре прошлого года сократился на 3,7 процента, но объем производства стали в Иране вырос на 3,9 процента в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и Иран занял седьмое место в мире по производству стали».