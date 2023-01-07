Объем торгового обмена между Ираном и США за 11 месяцев достиг 51 млн. долларов

Объем торгового обмена между Ираном и США за первые 11 месяцев 2022 года достиг 51,3 миллиона долларов, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Бюро переписи населения США объявило в своем последнем отчете, что объем торгового обмена между Ираном и Соединенными Штатами достиг 51,3 миллиона долларов за 11 месяцев 2022 года. Этот показатель увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В период с января по ноябрь 2021 года между двумя странами был произведен обмен товарами на сумму 37,2 миллиона долларов США.

Согласно этому отчету, стоимость экспорта США в Иран за 11 месяцев 2022 года увеличилась на 11%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года он составил 40,3 миллиона долларов, в то время как в 2021 году он составлял 36,8 миллиона долларов.

Экспорт Ирана в США увеличился в 10 раз, достигнув 11 миллионов долларов, в то время как за 11 месяцев 2021 года он составил всего 1,1 миллиона долларов.

Иран занял 175-е место среди направлений экспорта товаров из Соединенных Штатов за 11 месяцев 2022 года и 171-е место среди источников импорта товаров.

Согласно этому отчету, экспорт США в Иран в ноябре 2022 года составил 4,7 миллиона долларов, а его импорт из Ирана составил 0,1 миллиона долларов.