Помощник президента России заявил в Иране о готовности совместно выпускать технику

Российские компании готовы приступить к совместному с Ираном производству различной техники, включая автомобили, вертолеты и сельскохозяйственное оборудование. Как сообщило агентство Tasnim, с таким заявлением выступил во вторник помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин, который находится с визитом в Тегеране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером он также подчеркнул готовность России к сотрудничеству с исламской республикой в сфере поставок продуктов и товаров первой необходимости в страны региона.

Ранее во вторник Левитин провел переговоры с секретарем иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. Собеседники обменялись мнениями относительно санкционной политики западных государств в отношении РФ и Ирана. По словам Шамхани, которого цитирует агентство, "односторонние санкции провоцируют эскалацию как региональных, так и глобальных кризисов". Левитин в свою очередь указал на создание двумя странами механизмов, необходимых для преодоления вызванных санкциями ограничений в валютно-банковской сфере.

О визите помощника президента РФ в столицу исламской республики во вторник сообщило агентство IRNA.