Москва и Тегеран обсудили поставки в Иран химии, нефтегазового и медицинского оборудования

Москва и Тегеран в ходе состоявшегося пятого заседания российско-иранской рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству обсудили перспективы поставок на иранский рынок медицинского и нефтегазового оборудования, а также химической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Липецкой и Челябинской областей с иранскими провинциями в сфере поставок на иранский рынок химической продукции, медицинского оборудования, оборудования для нефтегазовой промышленности, а также процесс локализации производственных цехов иранских компаний на территории региональных особых экономических зон", - говорится в сообщении.

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач отметил, что показатели двусторонней торговли между Россией и Ираном демонстрируют устойчивый рост.

"У наших стран огромный потенциал развития торгово-экономических связей, - подчеркнул Вольвач, которого цитирует пресс-служба МЭР. - По итогам прошлого года объем взаимной торговли увеличился на 20% по сравнению с 2021 годом. В планах на ближайшую перспективу - максимальное увеличения объемов взаимной торговли".

По словам замминистра, в 2022 году торгово-экономические связи с Ираном поддержали 78 российских субъектов. В числе основных торговых партнеров - Москва, Санкт-Петербург, Ростовская, Астраханская, Саратовская, Белгородская и Московская область, Краснодарский край, Татарстан и Башкирия.