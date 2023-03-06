ФАО: Иран занимает 13-е место в мире по производству пшеницы

Последние статистические данные, опубликованные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), показывают, что Иран в 2022 году занял 13-е место в мире по производству пшеницы, передает Trend со ссылкой на IRNA.

ФАО также обнародовала предварительный прогноз мирового производства пшеницы на 2023 году. Глобальный объем производства составит 784 млн тонн, что будет на 1% меньше по сравнению с предыдущим годом. Однако производство зерновых все равно будет вторым по величине показателем за всю историю наблюдений.

По данным ФАО, производство пшеницы в стране в 2022 году составило 13 млн. тонн. Таким образом страна заняла 13-е место в мире по производству пшеницы.

ФАО также прогнозирует, что в 2023 году Иран произведет 13 миллионов тонн пшеницы, что не изменится по сравнению с 2022 годом.