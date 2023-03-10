Участники механизма расчетов с Ираном INSTEX решили прекратить его деятельность

Участники созданного в 2019 году европейского механизма для финансовых расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, инструмент для поддержки торговых обменов с Ираном в обход санкций США) приняли решение о прекращении его деятельности. Об этом сообщил МИД ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Участники - Бельгия, Германия, Финляндия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Соединенное Королевство - приняли решение о роспуске INSTEX. В течение последних четырех лет он последовательно работал для облегчения торгового обмена между Европой и Ираном", - отметили в ведомстве. Там указали на то, что европейские экспортеры, действующие прежде всего в гуманитарной сфере, были особенно заинтересованы в продолжении использования механизма.

"По политическим мотивам Иран систематически препятствовал тому, чтобы INSTEX мог выполнять свой мандат. Иран одобрил только одну единственную транзакцию, а именно экспорт медицинских товаров из Европы в начале 2020 года. После этого Ирана последовательно и умышленно блокировал другие предложения", - утверждается в заявлении. В МИД ФРГ обвинили руководство в Тегеране в том, что оно якобы действует вопреки интересам своего народа, препятствуя поставкам медицинских товаров и другой необходимой продукции.

"В свете постоянного отказа Ирана сотрудничать участники INSTEX пришли к выводу, что основы для продолжения работы больше нет. Они приняли решение о роспуске INSTEX в рамках чрезвычайного заседания 9 марта", - говорится в заявлении германского МИД. "Решение было принято вне зависимости от других факторов по чисто экономическим причинам", - утверждают в ведомстве.

В январе 2019 года Франция, ФРГ и Великобритания создали механизм INSTEX для осуществления торговли с Ираном в обход санкций США и позднее запустили его в пилотном режиме. Первая сделка при помощи механизма была проведена в марте 2020 года. Тегеран утверждал, что по-настоящему INSTEX так и не заработал. США ввели санкции в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта после своего одностороннего выхода 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.