Рост экономики Ирана составил 3,7% за 9 месяцев

Центробанк Ирана сообщил о росте экономики страны на 3,7% за первые 9 месяцев текущего иранского 1401 года (21 марта – 21 декабря 2022 г.), передает Trend со ссылкой на IRNA.

Как сообщает Центральный банк Ирана на основе рост экономики страны без учета нефти составил 3,2%.

На основе доклада Центробанка, показатели валового внутреннего продукта страны в базовой цене за девять месяцев 1401 года «включая нефть» и «без учета нефти» достигли 11 569,3 и 10 611,3 млрд риалов, что по сравнению с за тот же период прошлого года увеличились на 3,7% и 3,2% соответственно. Реализация экономического роста на 3,7% за девять месяцев 1401 года наряду с экономическим ростом на 4,4% в 1400 году указывает на улучшение экономической деятельности в стране, несмотря на продолжение санкций США против Ирана.