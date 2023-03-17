Россия и Иран могут начать безвизовые групповые турпоездки в этом году

Россия и Иран в 2023 году планируют договориться по соглашению о безвизовых туристических поездках между странами. Об этом сообщил сегодня министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на 29-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства Mitt, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этом году планируем перейти к реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян (до 50 человек на срок до 15 дней), уже согласован", - сказал министр. Он добавил, что интерес к этой работе проявили более 60 субъектов, они собрали перечень из 260 компаний.

"И этот документ уже передан коллегам из Ирана. Ждем от вас аналогичный, чтобы запустить туристический обмен", - сказал Решетников, обращаясь к иранским коллегам.

В сентябре прошлого года занимавшая пост главы Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что ведомство начало сбор заявок от российских туроператоров в рамках безвизового соглашения с Ираном. Догузова напомнила, что в 2021 году вступило в силу соглашение о взаимных безвизовых групповых туристических поездках граждан России и Ирана. Этот механизм, разработанный Ростуризмом по аналогии с китайским, позволяет российским туроператорам принимать в России и отправлять в Иран туристические группы от пяти до 50 человек без необходимости оформления визы.