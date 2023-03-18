Иранский теплоход, севший на мель в Астраханской области, отправился в порт Энзели

Иранский теплоход "Тиам", севший на мель в морской части Волго-Каспийского морского судоходного канала ночью 25 февраля, самостоятельно снялся с мели и следует в иранский порт Энзели. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 09:00, судно "Тиам" самостоятельно снялось с мели, следует в порт Энзели (Исламская Республика Иран)", - говорится в сообщении.

25 февраля в 22:00 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 170-м км в морской части Волго-Каспийского морского судоходного канала сели на мель теплоход "Назмехр" (груз - соль 1,5 тыс. тонн и 6 грузовых автомобилей) и теплоход "Тиам", идущий без груза. В составе судового экипажа теплохода "Тиам" 14 человек, никто не пострадал.