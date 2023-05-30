ОПЕК рассчитывает на увеличение добычи нефти Ираном

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс заявил в интервью иранскому агентству Shana, что ОПЕК "с нетерпением ждет" снятия санкций с Ирана и возобновления его добычи нефти, передает Trend.

Аль-Гайс отметил, что Иран является одним из основателей ОПЕК и ключевым участником мирового рынка нефти. В настоящее время санкции ограничивают добычу нефти в Иране, но организация уверена в возможности Ирана значительно увеличить объемы добычи, как это было в 2015-2016 годах после снятия санкций.

Аль-Гайс также отметил, что с 2018 года Иран смог увеличить добычу нефти на почти 1 миллион баррелей в сутки, несмотря на санкционный режим. Он подчеркнул, что Иран продолжает инвестировать в нефтяной сектор, включая проекты по разработке месторождений и развитие нефтехимической промышленности. Аль-Гайс подчеркнул, что Иран, вместе с другими членами ОПЕК, продолжает обеспечивать стабильные и надежные поставки нефти мировым потребителям.