В Иране назвали Россию крупнейшим иностранным инвестором

Россия заняла лидирующую позицию среди иностранных инвесторов в экономику Ирана, при этом примерно 60% расчетов между двумя странами осуществляются в национальных валютах. Об этом сообщил глава Совместной ирано-российской торговой палаты Хади Тизхуштабан, передает Trend

"Россия стала крупнейшим иностранным инвестором в Иране, вложив 2,7 миллиарда долларов в два нефтяных проекта. Это составляет около 45% от общего объема иностранных инвестиций в экономику Ирана с октября 2021 года по январь 2023 года", - рассказал он в интервью агентству IRNA.

Тизхуштабан также отметил, что примерно 60% расчетов между Россией и Ираном осуществляются в национальных валютах, а рубль составляет 40% от общего объема платежей.

"Российские проекты в Иране разнообразны и включают в себя сферу энергетики, железнодорожного транспорта, автомобилестроения и сельского хозяйства. В то же время, Иран экспортирует в Россию продукты питания и автомобильную продукцию", - добавил Тизхуштабан.