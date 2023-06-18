В Иране в ближайшие дни откроется строящийся 6 лет пограничный пункт

БАКУ /Trend/ - Пограничный терминал Рази, строительство которого началось 6 лет назад в Иране, в ближайшие дни будет запущен в эксплуатацию при участии министра дороги и градостроительства.

Как передает Trend, об этом сообщили в Организации автомобильных дорог и транспорта страны.

Согласно информации Организации, с открытием пограничного терминала Рази будет продвигаться развитие международных торговых отношений и экономического роста страны и региона.

На строительство этого терминала, площадью более 8 тысяч квадратных метров, было затрачено 300 миллиардов туманов (по ценам 2017 года), и он имеет список обязательных и необязательных коммерческих и пассажирских залов, а также озеленение.