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В США назвали доходы Ирана от продажи нефти за последние 5 месяцев

Экономика Материалы 2 июля 2023 02:41 (UTC +04:00)
В США назвали доходы Ирана от продажи нефти за последние 5 месяцев

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БАКУ /Trend/ - Доходы Ирана от продажи нефти за первые 5 месяцев текущего года составили 19 млрд долларов.

Как передает Trend, об этом сообщило Управление энергетической информации США.

Согласно информации, этот показатель равняется 6,5% совокупного нефтяного дохода ОПЕК за этот период (доходы 13 членов ОПЕК за 5 месяцев этого года составили 293 млрд долларов) и Иран занимает пятое место по этому показателю среди стран членов.

Самый высокий доход от нефти в этот период у Саудовской Аравии - 101 млрд долларов. Ирак, ОАЭ и Кувейт также занимают второе-четвертое места среди стран ОПЕК.

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