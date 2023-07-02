В США назвали доходы Ирана от продажи нефти за последние 5 месяцев

БАКУ /Trend/ - Доходы Ирана от продажи нефти за первые 5 месяцев текущего года составили 19 млрд долларов.

Как передает Trend, об этом сообщило Управление энергетической информации США.

Согласно информации, этот показатель равняется 6,5% совокупного нефтяного дохода ОПЕК за этот период (доходы 13 членов ОПЕК за 5 месяцев этого года составили 293 млрд долларов) и Иран занимает пятое место по этому показателю среди стран членов.

Самый высокий доход от нефти в этот период у Саудовской Аравии - 101 млрд долларов. Ирак, ОАЭ и Кувейт также занимают второе-четвертое места среди стран ОПЕК.