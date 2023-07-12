Ирак и Иран достигли соглашения о поставках газа

Багдад и Тегеран достигли соглашения о поставках газа для производства электроэнергии в Ираке в обмен на экспорт мазута, что позволит избежать необходимости регулярного одобрения Соединенными Штатами выплат Ирану за поставленное сырье. Эту информацию во вторник подтвердил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, сообщает Trend.

Ас-Судани также пояснил, что Ирак уже начал сотрудничество с компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов и Китая для разработки новых газовых месторождений, что в среднесрочной перспективе решит проблему производства электроэнергии в стране. Он отметил, что "кризис в производстве электроэнергии будет окончательно преодолен в течение двух-трех лет" после отказа от импорта газа.