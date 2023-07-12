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Ирак и Иран достигли соглашения о поставках газа

Экономика Материалы 12 июля 2023 10:50 (UTC +04:00)
Ирак и Иран достигли соглашения о поставках газа

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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Багдад и Тегеран достигли соглашения о поставках газа для производства электроэнергии в Ираке в обмен на экспорт мазута, что позволит избежать необходимости регулярного одобрения Соединенными Штатами выплат Ирану за поставленное сырье. Эту информацию во вторник подтвердил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, сообщает Trend.

Ас-Судани также пояснил, что Ирак уже начал сотрудничество с компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов и Китая для разработки новых газовых месторождений, что в среднесрочной перспективе решит проблему производства электроэнергии в стране. Он отметил, что "кризис в производстве электроэнергии будет окончательно преодолен в течение двух-трех лет" после отказа от импорта газа.

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