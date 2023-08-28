Экспорт из Ирана увеличился на 9,7% - минэкономики

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском календарном году, который завершился 21 марта 2023 года, объем экспорта из Ирана увеличился на 9,7%.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

По его словам, в прошлом году экспорт составил более 53 млрд долларов.

"За этот период между Ираном и основными торговыми партнерами состоялись 23 заседания совместных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству", - добавил министр.

Как отметил министр, за прошедший иранский год в различные страны было отправлено 149 делегаций по экономическим связям, в Иран была приглашена 41 делегация. Со странами-торговыми партнерами было подписано 370 документов о сотрудничестве в различных форматах.