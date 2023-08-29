В Иране началась добыча газа на 11-й фазе месторождения "Южный Парс"

БАКУ /Trend/ - В Иране 28 августа началась добыча газа на 11-й фазе совместного месторождения "Южный Парс".

Как передает Trend, на церемонии также присутствовал президент Ирана Эбрахим Раиси.

Раиси заявил, что ранее Иран заключил контракт с французской компанией Total, однако они не сохранили приверженность своим обязательствам по данному проекту после выхода США из ядерной сделки.

По причине этого, проект был введен в эксплуатацию благодаря усилиям иранских специалистов, отметил он.

Раиси назвал беспрецедентным перемещение газовой платформы из 12-й фазы месторождения "Южный Парс" в 11-ю. При этом он отметил, что проект был запущен на 3 года раньше запланированного срока.

Раиси подчеркнул, что добыча газа с 7 млн увеличится до 50 млн куб. метров на 11-й фазе Южного Парса.

Проект по разработке 11-й фазы месторождения был полностью разработан иранскими инженерами и начнет официально функционировать после 20-летнего перерыва.