Экспорт ненефтяной продукции Ирана в Кыргызстан увеличился

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 года) экспорт иранской ненефтяной продукции в Кыргызстан увеличился на 49,7 процента в стоимостном выражении и на 11,3 процента в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, Иран за 8 месяцев экспортировал в Кыргызстан 40,4 тысячи тонн ненефтяных продуктов на сумму 74,4 миллиона долларов.

За аналогичный период прошлого года экспорт иранской ненефтяной продукции в Кыргызстан составил 36,3 тысячи тонн на сумму 49,7 миллиона долларов.

В статистике отмечается, что за 8 месяцев Иран экспортировал в Кыргызстан в основном нефтехимическую продукцию, сельскохозяйственную и промышленную продукцию.

За указанный период товарооборот Ирана и Кыргызстана составил около 42,6 тысячи тонн на сумму 76,7 миллиона долларов.

А экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил около 104 миллионов тонн на сумму около 38,2 миллиарда долларов. Экспорт ненефтяных продуктов Ирана вырос на 18 процентов в стоимостном выражении и на 14,6 процента в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 года).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!