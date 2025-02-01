Назван объем экспорта ненефтяных продуктов через иранскую таможню Мехран

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года) через таможню Мехран провинции Илам на западе Ирана было экспортировано 2,22 миллиона тонн ненефтяных продуктов на сумму 1,31 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ генеральный директор Таможенного управления провинции Илам Ирана Сохраб Кемери.

По его словам, через таможню Мехран в основном экспортировались ненефтяные продукты в Ирак и другие страны. В основном экспортировались нефтехимическая продукция, электростанционное оборудование, строительные материалы, керамика, металл, резина и сельскохозяйственная продукция.

Кемери отметил, что в прошлом иранском году (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года) через таможню Мехран в Ирак и другие страны было экспортировано 3,22 миллиона тонн ненефтяных продуктов на сумму 1,81 миллиарда долларов.

Отметим, что иранская таможня Мехран расположена в 230 километрах от столицы Ирака, Багдада, и считается одной из основных таможен Ирана для экспорта продукции в эту страну. В среднем 600 грузовиков ежедневно перевозят грузы в Ирак через таможню Мехран.

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