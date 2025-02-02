Назван объем средств, необходимых для завершения строительства ж/д Ардебиль-Мияна

БАКУ /Trend/ - Для завершения строительства железнодорожной линии Ардебиль-Мияна, соединяющей провинцию Ардебиль на северо-западе Ирана с железнодорожной сетью страны, необходимы средства в размере 30 триллионов риалов (около 51,9 миллиона долларов).

Как сообщает Trend, об этом заявил 30 января заместитель директора Иранской компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Аббас Хатиби.

По его словам, 10 триллионов риалов (около 17,3 миллиона долларов) из указанных средств - это задолженность перед компаниями-подрядчиками.

Хатиби добавил, что при наличии указанных средств эта железнодорожная линия может быть введена в эксплуатацию в августе.

Отметим, что строительство железнодорожной линии между иранскими городами Ардебиль и Мияна началось в 2005 году. Эта железная дорога длиной 175 км строится по 11 секциям. 35% железнодорожной линии проходит через горную местность. С вводом в эксплуатацию этой железнодорожной линии, по прогнозам, в первый год будет перевезено 2,5 миллиона тонн грузов и 600 тысяч пассажиров. Через 20 лет эта железная дорога сможет перевозить 4 миллиона тонн грузов и 1,5 миллиона пассажиров в год.