Вырос ненефтяной экспорт Ирана в страны Западной Азии

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) экспорт иранской ненефтяной продукции в ряд стран Западной Азии, включая Саудовскую Аравию, Ливан и Бахрейн, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ генеральный директор Управления по странам Западной Азии Организации торгового развития Ирана Абдуламир Рабихави.

По его словам, за 9 месяцев экспорт иранской ненефтяной продукции в Саудовскую Аравию вырос с 200 тыс. до 23 млн долларов, в Ливан - с 18 млн долларов до 23 млн долларов, в Бахрейн - с 7 млн долларов до 11 млн долларов.

Рабихави добавил, что экспорт иранской ненефтяной продукции в Ирак вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в ОАЭ - на 11%, в Турцию - 59%, в Кувейт - 31%, Сирию - 21%, Катар - 14%%, Иорданию - 508%, Оман - на 15%.

Представитель организации отметил, что торговый оборот Ирана с Турцией в прошлом году (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.) составил 3,27 миллиарда долларов. Однако за 9 месяцев текущего года товарооборот вырос до 5,2 миллиарда долларов.

Отметим, что Иран в последние годы предпринимает усилия по увеличению ненефтяного торгового оборота.