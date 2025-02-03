Назван объем добычи газа с 11-й фазы месторождения "Южный Парс"

БАКУ /Trend/ - На 11-й фазе газового месторождения "Южный Парс" ("Северный купол" в Катаре), совместного газового месторождения Ирана с Катаром, с начала разработки было добыто в общей сложности 225 миллиардов кубических футов (около 6,37 миллиарда кубометров) газа.

Как сообщает Trend, об этом было сказано на заседании по развитию 11-й фазы в иранской нефтегазовой компании "Парс" под председательством исполнительного директора компании Тураджа Дехгани и исполнительного директора компании Petro Pars Хамидрезы Сакафи.

На заседании было отмечено, что в настоящее время добыча на 11-й фазе газового месторождения составляет 19 миллионов кубометров ежедневно.

Также было отмечено, что обсужден ряд вопросов по обеспечению необходимыми средствами для бурения, установке оборудования на платформе 11А, ремонту 2-й платформы 11-й фазы.

Добавим, что газовое месторождение "Южный Парс" является совместным месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 трлн кубометров газа, 18 млрд баррелей газового конденсата.

Отметим, что Иран имеет 24 фазы на газовом месторождении "Южный Парс". Иран начал добычу с этого месторождения в 2002 году. Около 33% газа, который может быть добыт на газовом месторождении, принадлежит Ирану. На иранской стороне месторождения фазы разрабатывались Ираном, а на катарской - в основном иностранными компаниями.

Следует отметить, что французская компания Total и китайская CNPCI отказались от работы на 11-й фазе газового месторождения "Южный Парс" в результате санкций США против Ирана. Исходя из этого, деятельность на данном этапе полностью возложена на иранскую компанию Petro Pars.

На 11-й фазе газового месторождения предполагается эксплуатировать 2 платформы (А и В). При полном функционировании этих платформ ежедневно будет добываться 2 миллиарда кубических футов (около 56,6 миллиона кубических метров) газа. Иран начал добычу с 11-й фазы с 11 августа 2023 года.