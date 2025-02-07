БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г. -19 января 2025 г.) импорт легковых автомобилей в Иран увеличился на 744% в стоимостном выражении и на 709% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 г. -20 января 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ заместитель министра экономики и финансов Ирана и генеральный директор Таможенной администрации Форуд Асгери.

По его словам, за 10 месяцев в страну было импортировано около 41,3 тысячи легковых автомобилей на сумму 877 миллионов долларов.

Асгери добавил, что за 10 месяцев в страну было импортировано 7 293 электромобиля на сумму 169 миллионов долларов.

Представитель таможни также сообщил, что было импортировано 25 электрических пассажирских автобусов на сумму 4 миллиона долларов.