Назван объем ненефтяного экспорта через иранскую таможню Хоррамшехр

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г. -19 января 2025 г.) через таможню Хоррамшехр провинции Хузистан на юго-западе Ирана было экспортировано 1,3 млн тонн ненефтяных продуктов на сумму 152 млн долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ генеральный директор Таможенного управления Хоррамшехр Гуламрза Никрафтар.

По его словам, за 10 месяцев через таможню Хоррамшехр продукция экспортировалась в различные страны, в основном в Ирак, Кувейт и ОАЭ.

Никрафтар отметил, что через таможню Хоррамшехр в основном экспортировались арматура, цемент, декоративные камни и продукты питания.

Представитель таможни добавил, что за указанный период через таможню Хоррамшехр было импортировано около 168 тысяч тонн продукции на сумму 756 миллионов долларов. Импорт продукции увеличился на 17% в стоимостном выражении и на 27% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Никрафтар отметил, что ткань, шины, запасные части для легковых автомобилей, машины, используемые в дорожном строительстве, компьютерные запчасти являются основной продукцией, импортируемой через таможню Хоррамшехр.

Отметим, что таможня Хоррамшехр считается одной из основных таможен в торговом обороте с Ираком и Кувейтом.

Добавим, что за 10 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяной продукции Ирана составил 47,8 млрд долларов. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.