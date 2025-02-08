Вырос экспорт иранской ненефтяной продукции

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г. - 19 января 2025 г.) экспорт ненефтяных продуктов Ирана вырос на 18% в стоимостном выражении и на 12% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 г. - 20 января 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ заместитель министра экономики и финансов Ирана и генеральный директор Таможенной администрации Ирана Форуд Асгери.

По его словам, за 10 месяцев Иран экспортировал 127 млн тонн ненефтяных продуктов на сумму около 47,8 млрд долларов.

Асгери добавил, что Иран экспортировал ненефтяные продукты в Китай на сумму 12,3 миллиарда долларов, в Ирак - на сумму 10 миллиардов долларов, в ОАЭ - на сумму 5,9 миллиарда долларов и в Турцию - на сумму 5,5 миллиарда долларов. В целом за 10 месяцев торговый оборот Ирана составил 158 миллионов тонн на сумму около 104 миллиардов долларов.

Отметим, что Иран в последние годы предпринимает усилия по увеличению ненефтяного торгового оборота.