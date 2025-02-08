Выросло производство электроэнергии на одной из иранских ТЭС

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г. -19 января 2025 г.) производство электроэнергии на тепловой электростанции "Шахид Раджаи" в провинции Газвин на севере Ирана выросло на 5,15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 г. -20 января 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ директор иранской ТЭС "Шахид Раджаи" Абульфазл Мутабха.

По его словам, за 10 месяцев на ТЭС было произведено около 10,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Мутабха добавил, что 5,13 миллиарда киловатт-часов электроэнергии были произведены на паровых блоках, а 5,65 миллиарда киловатт-часов - блоками комбинированного цикла.

Директор станции отметил, что в целом ТЭС может производить 12 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Эта станция обеспечивает 3,5% электроэнергии в стране.

Отметим, что за 10 месяцев на иранских ТЭС было произведено более 300 миллионов мегаватт-часов электроэнергии.

Добавим, что потенциал Ирана по производству электроэнергии составляет 93 455 тыс. мегаватт. Производственный потенциал тепловых электростанций Ирана составляет 76 257 мегаватт, гидроэлектростанций - 12 144 мегаватт, электростанций ВИЭ - 1 450 мегаватт, атомной электростанции Бушер - 1 020 мегаватт, дизельных блоков - 408 мегаватт.