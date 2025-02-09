Названы средства, потраченные в рамках проектов по водоснабжению в Иране

БАКУ /Trend/ - Средства в размере 560 триллионов риалов (около 971 миллиона долларов) были потрачены в рамках 282 проектов водоснабжения и электроснабжения в 31 провинции Ирана.

Об этом заявил 3 февраля на пресс-конференции в Тегеране заместитель министра энергетики Ирана Яздан Рзаи, сообщает Trend.

По его словам, 175 проектов касаются передачи и распределения электроэнергии, 2 проекта - использования пограничных вод, 25 проектов - сбора сточных вод, и будут запущены в ближайшие дни.

Рзаи отметил, что в рамках проектов водоснабжения и электроснабжения 2,67 миллиона горожан и 1,33 миллиона сельских жителей будут обеспечены водой и электричеством.

Замминистра отметил, что в настоящее время производство электроэнергии в Иране выросло до 95 тысяч мегаватт-часов.

Рзаи добавил, что кроме того, была определена недвижимость на сумму 860 триллионов риалов (около 1,49 миллиарда долларов) в области водоснабжения и электроснабжения и представлена Организации по приватизации. Средства, полученные от проданного имущества, будут потрачены на завершение работ в рамках проектов водоснабжения и электроснабжения.

Добавим, что до этого потенциал Ирана по производству электроэнергии составлял 93 455 тыс. мегаватт. Производственный потенциал тепловых электростанций Ирана составляет 76 257 мегаватт, гидроэлектростанций - 12 144 мегаватт, электростанций ВИЭ - 1 450 мегаватт, атомной электростанции Бушер - 1 020 мегаватт, дизельных блоков - 408 мегаватт.