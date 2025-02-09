Увеличился экспорт иранской ненефтяной продукции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 -19 января 2025) экспорт иранской ненефтяной продукции в Азербайджан увеличился на 14,7% в стоимостном и весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 -20 января 2024).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

В статистике говорится, что за 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024-19 января 2024) Иран экспортировал в Азербайджан около 728 тысяч тонн ненефтяных продуктов на сумму около 573 миллионов долларов.

За 10 месяцев прошлого иранского года (21 марта 2023-20 января 2024) экспорт иранской ненефтяной продукции в Азербайджан составил 634 тысячи тонн на сумму 499 миллионов долларов.

Иран экспортировал в Азербайджан в основном сельскохозяйственную и продовольственную, промышленную, нефтехимическую и химическую продукцию.

За указанный период торговый оборот между Ираном и Азербайджаном составил 738 тысяч тонн на сумму 600 миллионов долларов.

Добавим, что согласно статистике таможенной администрации Ирана, за 10 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил 127 миллионов тонн на сумму около 47,8 миллиарда долларов. За 9 месяцев экспорт ненефтяных продуктов Ирана вырос на 18% в стоимостном выражении и на 12% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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