Названы средства, потраченные на эксплуатацию железнодорожного транспорта в Иране

БАКУ /Trend/ - Средства в размере 36 триллионов риалов (около 62,9 миллиона долларов) были потрачены на железнодорожные транспортные средства, введенные в эксплуатацию в Иране накануне (4 февраля).

Об этом заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана и исполнительный директор компании Иранские железные дороги Джаббарали Закери местным СМИ, сообщает Trend.

По его словам, за 4 февраля в эксплуатацию было введено 407 единиц железнодорожного транспорта.

Закери отметил, что введено в эксплуатацию 16 новых и отремонтированных локомотивов. В связи с этим было потрачено 14 триллионов риалов (около 24,5 миллиона долларов).

Представитель компании добавил, что на днях было введено в эксплуатацию 360 грузовых вагонов. На ремонт этих вагонов было потрачено 12 триллионов риалов (около 20,9 миллиона долларов).

Закери отметил, что на днях 31 пассажирский вагон был добавлен к железнодорожному транспорту страны. На производство этих вагонов было потрачено 10 триллионов риалов (около 17,5 миллионов долларов).

"За прошедший день на железнодорожной линии Йезд-Кирман было отремонтировано около 57 километров участков, в связи с чем были потрачены средства на сумму 11,4 триллиона риалов (около 19,9 миллона долларов). С ремонтом железнодорожной линии скорость поезда выросла с 60 километров в час до 120 километров в час", - отметил он.

Добавим, что протяженность железнодорожных линий в Иране составляет 14 984 километра. На железнодорожных линиях Ирана используется 993 локомотива, 29 950 грузовых вагонов и 2 178 пассажирских вагонов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!