Выросли продажи нефтехимической продукции Ирана

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) продажи нефтехимической продукции Ирана (внутренние продажи и экспорт) выросли на 4,7% в стоимостном и весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).
Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национальной компании нефтехимической промышленности Ирана.
Продажи нефтехимической продукции Ирана за указанные 9 месяцев составили около 33,2 млн тонн на сумму 18,3 млрд долларов. В то время как продажи иранской нефтехимической продукции за аналогичный период прошлого года составили около 31,7 млн тонн на сумму около 17,5 млрд долларов.
За 9 месяцев в Иране было произведено 59 миллионов тонн нефтехимической продукции. Производство выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За аналогичный период прошлого года в стране было произведено 57 миллионов тонн нефтехимической продукции.
|
Продажа
|
Количество
|
Процентное изменение (по сравнению с аналогичным периодом прошлого иранского года)
|
Стоимость
|
Процентное изменение (по сравнению с аналогичным периодом прошлого иранского года)
|
Местные продажи
|
9,26 миллиона тонн
|
-0,7%
|
7,97 миллиарда долларов
|
-1%
|
Экспорт
|
23,9 миллиона тонн
|
6,6%
|
10,3 миллиарда долларов
|
9,5%
|
Все продажи
|
33,2 миллиона тонн
|
4,7%
|
18,3 миллиарда долларов
|
4,7%
Отметим, что в Иране в настоящее время действуют 72 нефтехимических предприятия. Потенциал производства нефтехимической продукции составляет 96 млн тонн в год.
В ближайшие 5 лет в стране будет создано 61 нефтехимическое предприятие общей стоимостью 24 миллиарда долларов. Производственный потенциал этих предприятий составит 35 миллионов тонн в год.
Добавим, что поставлена цель увеличить производство иранской нефтехимической продукции в течение следующих 10 лет до 186 миллионов тонн.