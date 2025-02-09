Выросли продажи нефтехимической продукции Ирана

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) продажи нефтехимической продукции Ирана (внутренние продажи и экспорт) выросли на 4,7% в стоимостном и весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национальной компании нефтехимической промышленности Ирана.

Продажи нефтехимической продукции Ирана за указанные 9 месяцев составили около 33,2 млн тонн на сумму 18,3 млрд долларов. В то время как продажи иранской нефтехимической продукции за аналогичный период прошлого года составили около 31,7 млн тонн на сумму около 17,5 млрд долларов.

За 9 месяцев в Иране было произведено 59 миллионов тонн нефтехимической продукции. Производство выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За аналогичный период прошлого года в стране было произведено 57 миллионов тонн нефтехимической продукции.

Продажа Количество Процентное изменение (по сравнению с аналогичным периодом прошлого иранского года) Стоимость Процентное изменение (по сравнению с аналогичным периодом прошлого иранского года) Местные продажи 9,26 миллиона тонн -0,7% 7,97 миллиарда долларов -1% Экспорт 23,9 миллиона тонн 6,6% 10,3 миллиарда долларов 9,5% Все продажи 33,2 миллиона тонн 4,7% 18,3 миллиарда долларов 4,7%

Отметим, что в Иране в настоящее время действуют 72 нефтехимических предприятия. Потенциал производства нефтехимической продукции составляет 96 млн тонн в год.

В ближайшие 5 лет в стране будет создано 61 нефтехимическое предприятие общей стоимостью 24 миллиарда долларов. Производственный потенциал этих предприятий составит 35 миллионов тонн в год.

Добавим, что поставлена цель увеличить производство иранской нефтехимической продукции в течение следующих 10 лет до 186 миллионов тонн.