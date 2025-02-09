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Выросли продажи нефтехимической продукции Ирана

Экономика Материалы 9 февраля 2025 18:20 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) продажи нефтехимической продукции Ирана (внутренние продажи и экспорт) выросли на 4,7% в стоимостном и весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национальной компании нефтехимической промышленности Ирана.

Продажи нефтехимической продукции Ирана за указанные 9 месяцев составили около 33,2 млн тонн на сумму 18,3 млрд долларов. В то время как продажи иранской нефтехимической продукции за аналогичный период прошлого года составили около 31,7 млн тонн на сумму около 17,5 млрд долларов.

За 9 месяцев в Иране было произведено 59 миллионов тонн нефтехимической продукции. Производство выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За аналогичный период прошлого года в стране было произведено 57 миллионов тонн нефтехимической продукции.

Продажа

Количество

Процентное изменение (по сравнению с аналогичным периодом прошлого иранского года)

Стоимость

Процентное изменение (по сравнению с аналогичным периодом прошлого иранского года)

Местные продажи

9,26 миллиона тонн

-0,7%

7,97 миллиарда долларов

-1%

Экспорт

23,9 миллиона тонн

6,6%

10,3 миллиарда долларов

9,5%

Все продажи

33,2 миллиона тонн

4,7%

18,3 миллиарда долларов

4,7%

Отметим, что в Иране в настоящее время действуют 72 нефтехимических предприятия. Потенциал производства нефтехимической продукции составляет 96 млн тонн в год.

В ближайшие 5 лет в стране будет создано 61 нефтехимическое предприятие общей стоимостью 24 миллиарда долларов. Производственный потенциал этих предприятий составит 35 миллионов тонн в год.

Добавим, что поставлена цель увеличить производство иранской нефтехимической продукции в течение следующих 10 лет до 186 миллионов тонн.

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