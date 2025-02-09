БАКУ /Trend/ - В 9-м месяце текущего иранского года (22 октября - 20 декабря 2024) объем банкнот в Иране сократился на 6,2% по стоимости и на 12,2% по количеству по сравнению с 8-м месяцем текущего года (22 октября - 21 ноября 2024).

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Центрального банка Ирана.

Согласно отчету, за 9-й месяц было обменено более 8,3 млн банкнот на общую сумму 7,3 квадриллиона риалов (около 12,6 млрд долларов США).

В отчете отмечается, что за 9 месяцев в стране было зарегистрировано более 7,5 миллионов банкнот на сумму 6,28 квадриллиона риалов (около 10,9 миллиарда долларов).

За 9-й месяц было возвращено 780 тысяч банкнот на сумму 1,02 квадриллиона риалов (около 1,76 миллиарда долларов). Обмен банкнот снизился на 6,3% в стоимостном выражении и на 9% в количественном выражении по сравнению с 8-м месяцем.

Согласно отчету, причиной возврата банкнот является отсутствие доступных средств или их дефицит.