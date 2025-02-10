Обнародованы данные по перевалке грузов в портах провинции Ормузган

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024-19 января 2025) в портах провинции Ормузган, расположенной на юге Ирана, было погружено и выгружено 93 миллиона тонн нефти и ненефтяных продуктов.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ генеральный директор Управления портов и морского судоходства провинции Ормузган Хусейн Аббаснежад.

По его словам, за 10 месяцев в портах провинции Ормузган было погружено и выгружено 63,8 миллиона тонн ненефтяных продуктов, около 29,2 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов.

Аббаснежад добавил, что за 10 месяцев через порты провинции Ормузган было экспортировано в различные страны около 33,9 миллиона тонн нефти и ненефтяных продуктов. Из указанного объема 29 миллионов тонн было экспортировано через порт Шахид Раджаи.

Отметим, что в иранской провинции Ормузган имеется 118 портов, среди которых 44 порта многоцелевого назначения, 31 рыбный порт, 13 торговых портов, 11 нефтяных портов, 3 пассажирских порта, 3 промышленных порта.