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Названа стоимость вводимых в эксплуатацию в иранской провинции Ормузган предприятий

Экономика Материалы 10 февраля 2025 02:41 (UTC +04:00)
Названа стоимость вводимых в эксплуатацию в иранской провинции Ормузган предприятий

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - На ввод в ближайшее время в эксплуатацию промышленных, горнодобывающих и торговых предприятий в провинции Ормузган, расположенной на юге Ирана, были израсходованы средства в размере 81,9 триллиона риалов (около 142 миллионов долларов).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ председатель Организации промышленности, рудников и торговли провинции Ормузган Халил Гасеми.

По его словам, всего в ближайшие дни в провинции Ормузган будет сдано в эксплуатацию 25 объектов в сферах промышленности, рудников и торговли, заложен фундамент 4 объектов.

Гасеми отметил, что предприятия вводятся в эксплуатацию в 10 районах провинции и будут обеспечены работой 382 человека.

По словам представителя организации, на предприятиях будут производиться битум, запасные части для морских транспортных средств и многое другое.

Отметим, что в иранской провинции Ормузган действуют около 6 тыс. промышленных предприятий.

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