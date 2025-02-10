Назван объем экспорта продукции горнодобывающей промышленности Ирана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г. -19 января 2025 г.) экспорт продукции горнодобывающей промышленности Ирана составил около 46,7 млн тонн на сумму 9,9 млрд долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Организацию по развитию и модернизации рудников и горнодобывающей промышленности Ирана (IMIDRO).

Экспорт продукции горнодобывающей промышленности Ирана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1% в стоимостном выражении и на 1% в весовом.

За аналогичный период прошлого иранского года (21 марта 2023 г.-20 января 2024 г.) экспорт продукции горнодобывающей промышленности Ирана составил около 47 млн тонн на сумму 9,83 млрд долларов.

За 10 месяцев Иран импортировал 3,28 миллиона тонн продукции горнодобывающей промышленности на сумму 8,82 миллиарда долларов. Импорт продукции горнодобывающей промышленности вырос на 76% в стоимостном выражении и снизился на 19% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За аналогичный период прошлого года было импортировано 4 миллиона тонн продукции горнодобывающей промышленности на сумму 5 миллиардов долларов.

Добавим, что за 10 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяной продукции Ирана составил 47,8 млрд долларов. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.