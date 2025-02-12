Иранская компания "Южный Парс" назвала объем сэкономленных средств

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (20 марта 2024 г.) иранская газовая компания "Южный Парс" сэкономила 4 триллиона риалов (около 7,04 миллиона долларов).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ исполнительный директор иранской газовой компании "Южный Парс" Гуламаббас Хусейни.

По его словам, за указанный период на сэкономленные средства была произведена 271 единица оборудования.

Хусейни добавил, что газовая компания тесно сотрудничает со стартапами по производству необходимого оборудования и запасных частей внутри страны.

"В настоящее время впервые ведется работа в рамках 160 контрактов газовой компании с местными производителями и стартапами с целью производства оборудования и запасных частей в стране", - отметил он.

Отметим, что в газовой компании "Южный Парс" перерабатывается насыщенный газ, добываемый с месторождения "Южный Парс". Компания ежедневно добывает 650 миллионов кубометров газа. 580 миллионов кубометров газа перерабатывается и передается в газовую сеть страны. Также компания ежедневно производит 780 тыс. баррелей газового конденсата, 15 тыс. тонн этана, 15 тыс. тонн пропана, 10 тыс. тонн бутана, 2,5 тыс. тонн серы.

Добавим, что месторождение "Южный Парс" ("Северный купол" в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 трлн кубометров газа, 18 млрд баррелей газового конденсата.