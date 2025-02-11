Увеличился объем кредитования стартапов в Иране

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 -19 января 2025) стоимость кредитов, предоставленных банками стартапам в Иране, выросла на 45,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 -20 января 2024).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Ирана.

За 10 месяцев 2590 стартапов в Иране получили кредиты в размере 2,95 квадриллиона риалов (около 5,16 миллиарда долларов).

За 10-й месяц (21 декабря 2024 г. -19 января 2025 г.) банки Ирана предоставили кредиты 876 стартапам на сумму около 412 триллионов риалов (около 721 миллиона долларов), что на 110 процентов больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (22 декабря 2023-20 января 2024).

Правительство Ирана уделяет особое внимание предоставлению кредитов этим компаниям, чтобы максимально использовать потенциал стартапов в различных секторах, включая энергетику, сельское хозяйство и промышленность.

Отметим, что за 10 месяцев текущего иранского года банки Ирана выдали кредитов на сумму около 42,9 квадриллиона риалов (около 74,9 миллиарда долларов). За 10 месяцев объем кредита, выданный банками Ирана, вырос на 18,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.