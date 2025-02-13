Снизился объем транзита через иранскую таможню Джульфа

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 - 19 января 2025) объем транзита через таможню Джульфа провинции Восточный Азербайджан, расположенной на Северо-Западе Ирана, снизился на 3,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 - 20 января 2024).

Как передает в среду Trend, об этом сообщил местным СМИ генеральный директор таможенного управления Джульфа в Иране Али Бисалам.

По его словам, за 10 месяцев объем транзита грузов через таможню Джульфы составил 1,2 миллиона тонн. За аналогичный период прошлого года через таможню Джульфа было перевезено 1,24 миллиона тонн грузов.

Бисалам добавил, что за 10 месяцев через таможню Джульфа с целью транзита в страну было ввезено около 466 тысяч тонн продукции.

"Это на 1,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года объем груза, ввезенного с целью транзита через таможню Джульфа, составил около 461 тысячи тонн",- отметил он.

Представитель таможни подчеркнул, что за 10 месяцев с целью транзита через таможню Джульфа из Ирана было вывезено 725 тысяч тонн грузов.

"Это на 7,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года объем грузов, вывозимых из страны с целью транзита через данную таможню, составил около 784 тысячи тонн",- также отметил он.

Отметим, что, согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 10 месяцев через Иран было перевезено 19,4 миллиона тонн грузов. Объем транзита через Иран вырос на 29 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.